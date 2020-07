´Que a este señor lo cuiden´ dice AMLO sobre trato a Lozoya

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró hoy que las condiciones de detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, deben garantizar su seguridad y por lo tanto, además de recibir atención médica debe estar bien vigilado porque, admitió, corre peligro su vida.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre el internamiento de Lozoya Austin en un hospital y no en un centro penitenciario, asunto este que detonó la polémica desde el pasado viernes en relación a la falta de evidencia sobre su mal estado de salud, así como al internamiento en un nosocomio privado.

En respuesta, López Obrador expuso una serie de consideraciones sobre la necesidad de usar testigos protegidos y ofrecerles ciertas ventajas para lograr encausar a las redes de complicidad en la corrupción, implicadas.

Inclusive, dio un consejo a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia responsable de la integridad del exfuncionario recién extraditado de España:

"Que a este señor lo cuiden. Dicen algunos que no está en la cárcel, está en un hospital... pues hay que cuidarlo, no sólo en su salud, sino físicamente. No porque estén en un hospital se le deje con poca vigilancia. Entonces, lo que va a decir, si cumple con el compromiso, van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes".

López Obrador se refirió a una primera declaración ante la FGR que ya fue filtrada a medios, sin especificar cuáles. En concreto expuso que ha empezado a mencionar a personalidades y a políticos, implicados en las redes de corrupción.

Las revelaciones que ha empezado a hacer Lozoya Austin, consideró el mandatario, permitirán a la sociedad conocer cómo operaban las redes de complicidad política que equiparó con las de delincuencia organizada, pronunciándose porque la información sea pública.

Además, expuso, no se trata sólo de encarcelar a quienes estén implicados sino que se logre la no repetición de los esquemas de corrupción.