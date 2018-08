´PVEM va con PRI en el Senado´, afirma Velasco

Ciudad de México

Luego de haber rendido protesta como senador de la República, Manuel Velasco Coello (PVEM) confirmó que pedirá licencia para regresar a su cargo como gobernador de Chiapas, y justificó que ya ha habido otros casos similares.

"En los próximos días lo hablaré con la Mesa Directiva", dijo en entrevista al término de la sesión constitutiva de la Cámara de Senadores de la 64 Legislatura.

Aseguró que su prioridad es cumplir su compromiso con los chiapanecos hasta el 8 de diciembre, cuando termina su periodo como gobernador.

"Hay otros casos donde ha habido gobernadores que han pedido licencia y han regresado a su cargo. Sólo por citar un ejemplo, el senador Leonel Godoy en su momento era senador; fue gobernador de Michoacán y regresó al Senado de la República. Nos estamos apegando a la ley", aseguró el chiapaneco.

Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que en el Senado mantendrán su alianza legislativa con el PRI, no obstante el rompimiento de su partido en la Cámara Diputados.

"En el Senado no hay ruptura con el PRI, también habrá que entender que hay temas en los que habremos de coincidir y, bueno, podrán haber algunos otros temas donde podamos tener visiones diferentes, pero eso no quiere decir que haya ruptura, porque no la hay, hay amistad, hay afecto y hay cariño", expresó.

Aseguró que su bancada trabajará de manera estrecha y coordinada con las fracciones de Morena, PAN, PRI, PRD, PT, PES, Movimiento Ciudadano y con el legislador independiente.