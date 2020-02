Putin, "matón" que trata de interferir en elecciones Sanders

Bernie Sanders, senador y precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, pidió al Gobierno ruso que no interfiera en las elecciones de su país y calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, como un "matón autócrata".

"No me importa, francamente, a quién quiere Putin como presidente", dijo Sanders en un comunicado. "Mi mensaje a Putin es claro: no te acerques a las elecciones estadounidenses y, como presidente, me aseguraré de que no lo hagas".

Agregó que en los comicios de 2016, Rusia dividió al país con una campaña en Internet, y "tengo entendido que lo volverán a hacer". Esta reacción se produce tras conocerse que una sesión informativa filtrada, un alto funcionario de inteligencia estadounidense dijo que Rusia quiere la reelección de Trump.

La víspera, Sanders reconoció haber escuchado el rumor en una reunión de inteligencia desde hace un mes. "Bueno, no estaba claro qué papel van a jugar [...] Nos dijeron que Rusia, tal vez otros países, se van a involucrar en esta campaña. Y mira, aquí está el mensaje para Rusia: mantente fuera de las elecciones estadounidenses".

Sanders reiteró que él no considera al ejecutivo ruso su amigo, a diferencia del presidente estadounidense Donald Trump, pues para él, Putin "es un matón autócrata que trata de destruir la democracia y aplasta a los disidentes en Rusia".