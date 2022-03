Putin asegura que las sanciones occidentales contra Rusia son equivalentes a una "declaración de guerra"

En línea con esto, el presidente también declaró que las sanciones financieras que Occidente ha impuesto a Rusia por la invasión de Ucrania son algo similar a una "declaración de guerra". Las medidas adoptadas estos días contra Moscú para tratar de asfixiar sus recursos han hecho tambalearse los cimientos económicos de Rusia: los cajeros se han quedado sin dinero y algunos precios han subido más de un 30%.

En alusión directa al frustrado intento del sábado de crear un corredor humanitario para que los civiles de Mariupol pudieron salir de la ciudad asediada, Putin ha desmentido a las autoridades ucranias que afirmaron que las fuerzas rusas no han respetado el alto al fuego y han proseguido con los bombardeos. "En Mariupol, por ejemplo, está ocurriendo mientras hablamos: llamaron desde el Gobierno, desde Kiev y hablaron con nuestros militares para abrir un corredor y que los ciudadanos pudieran salir. Por supuesto, reaccionaron inmediatamente, pararon la actividad militar", ha dicho Putin. "Miraron y ¡no dejaban salir a nadie! Les usaban como escudos humanos".

A pesar de todo, ha asegurado que no tiene intención de declarar la ley marcial en Rusia porque no ve motivos para ello. "Se aplica en caso de agresión externa, pero en Rusia no existe tal situación ahora y, con suerte, no existirá", ha zanjado, antes de rebatir las acusaciones de que el Ejército ruso está empleando reclutas en la operación en Ucrania. Trataba de acallar así algunos de los rumores que han circulado en la última semana sobre cierre de fronteras y el alistamiento obligatorio.

Este acto con las azafatas también ha permitido a Putin recalcar sus argumentos sobre los motivos que le han llevado a a tomar la "difícil" decisión de atacar Ucrania, como el supuesto peligro para Rusia de una hipotética adhesión de Kiev a la Alianza Atlántica y la defensa de los habitantes prorrusos de la región separatista ucrania del Donbás. "La gente en Donbás no son perros callejeros. Entre 13.000 y 14.000 personas han muerto a lo largo de estos años. Más de 500 niños han sido asesinados o mutilados. Pero Occidente prefirió no verlo durante ocho años. Escuchen, ocho años", ha subrayado, en referencia a la guerra que comenzó en 2014 tras el cambio de régimen en Kiev y la anexión a Rusia de la península ucrania de Crimea