Putin advierte a Occidente: Moscú tiene una 'línea roja' sobre Ucrania y la OTAN

Hablando con los participantes de un foro de inversión en línea. Putin dijo que la expansión hacia el este de la OTAN ha amenazado los principales intereses de seguridad de Rusia. Expresó su preocupación de que la OTAN podría eventualmente usar el territorio ucraniano para desplegar misiles capaces de llegar a Moscú en solo cinco minutos.

"El surgimiento de tales amenazas representa una 'línea roja' para nosotros", dijo Putin. "Espero que no llegue a eso y que el sentido común y la responsabilidad por sus propios países y la comunidad mundial finalmente prevalezcan".

Añadió que Rusia se ha visto obligada a contrarrestar las crecientes amenazas desarrollando nuevas armas hipersónicas.

"¿Qué debemos hacer?" Dijo Putin. "Necesitaríamos desarrollar algo similar para apuntar a aquellos que nos amenazan. Y podemos hacerlo incluso ahora ".

Dijo que un nuevo misil hipersónico que entrará en servicio con la armada rusa a principios del próximo año sería capaz de alcanzar objetivos en un tiempo comparable.

"También se necesitarían sólo cinco minutos para llegar a quienes emiten las órdenes", dijo Putin.

El misil de crucero hipersónico Zircon, capaz de volar a nueve veces la velocidad del sonido a un alcance de 1.000 kilómetros (620 millas), se ha sometido a una serie de pruebas, la más reciente el lunes.

Funcionarios ucranianos y occidentales han expresado su preocupación este mes de que una concentración militar rusa cerca de Ucrania podría indicar planes de Moscú para invadir a su ex vecino soviético. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN advirtieron a Rusia el martes que cualquier intento de desestabilizar aún más a Ucrania sería un error costoso.

El Kremlin ha insistido en que no tiene tal intención y ha acusado a Ucrania y sus patrocinadores occidentales de hacer afirmaciones para encubrir sus propios diseños supuestamente agresivos.

Rusia anexó la península de Crimea de Ucrania en 2014 después de que el presidente del país, amigo del Kremlin, fuera expulsado del poder por protestas masivas y también apoyó la insurgencia separatista que estalló en el este de Ucrania.

A principios de este año, un aumento en las violaciones del alto el fuego en el este y una concentración de tropas rusas cerca de Ucrania alimentaron los temores de guerra, pero las tensiones disminuyeron cuando Moscú retiró la mayor parte de sus fuerzas después de las maniobras de abril.

Putin argumentó que para evitar tensiones, Rusia y Occidente deberían negociar acuerdos que salvaguarden los intereses de seguridad de cada parte.

"El asunto no es si enviar tropas o no, ir a la guerra o no, sino establecer un desarrollo más justo y estable y teniendo en cuenta los intereses de seguridad de todos los actores internacionales", respondió cuando se le preguntó si Rusia iba a invadir Ucrania. . "Si nos esforzamos sinceramente por lograrlo, nadie temerá ninguna amenaza".

El líder ruso señaló que Rusia se ha preocupado por los ejercicios de la OTAN cerca de sus fronteras, y señaló un ejercicio reciente que involucró a bombarderos estratégicos estadounidenses.

"Bombarderos estratégicos, que llevan armas de precisión y son capaces de transportar armas nucleares, volaban tan cerca como 20 kilómetros (12 millas) de nuestra frontera", dijo Putin. "Eso representa una amenaza para nosotros".

Después de la concentración de tropas rusas cerca de Ucrania a principios de este año, Putin y el presidente estadounidense Joe Biden celebraron una cumbre en junio en Ginebra, donde acordaron iniciar un diálogo sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad. Putin el martes elogió las discusiones sobre seguridad cibernética entre expertos rusos y estadounidenses y dijo que "al igual que con la pandemia, es necesario aunar esfuerzos para trabajar de manera eficiente".

Cuando se le preguntó sobre el intento de Biden de buscar un segundo mandato, Putin dijo que pensaba que ayudaría a la estabilidad política de Estados Unidos. El líder ruso trazó un paralelo con sus propios planes de reelección.

Aunque Putin aún no ha decidido si buscará otro mandato antes de que termine el actual en 2024, dijo que la posibilidad de que se quede ha ayudado a la estabilidad de Rusia.

El presidente de 69 años ha estado en el poder durante más de dos décadas, más que cualquier otro líder del Kremlin desde el dictador soviético Josef Stalin. Las enmiendas constitucionales aprobadas en 2020 restablecen los límites del mandato anterior de Putin, lo que le permite postularse para presidente dos veces más y mantenerse en el poder hasta 2036.

"De acuerdo con la constitución, tengo derecho a ser elegido para buscar un nuevo mandato, pero aún no he decidido si hacerlo o no", dijo Putin. "Pero la mera existencia de ese derecho ya estabiliza la situación política interna".

Cuando se le preguntó sobre la acumulación nuclear de China, Putin dijo que Rusia no está preocupada por eso, y agregó que los estrechos lazos entre Moscú y Beijing son un "factor importante de la estabilidad global".