Puse lata y vidrio reventó solo: Avelina Lésper

La crítica de arte Avelina Lésper admitió haberse acercado con una lata de refresco a la obra del artista Gabriel Rico en Zona Maco y que al hacerlo el vidrio se reventó por sí solo.

"A ver, vamos por partes. Yo no puedo cubrir ese costo que no sé de donde viene. Nada más hice asÌ (parando la lata junto a la obra) y se rompió solo. No, en verdad, se reventó.

"Puse la botella junto y el vidrio se reventó, fue impresionante. O sea no la golpeé, ni nada. Yo puse esto (la lata) así (parada junto a la obra) y el vidrio se reventó", narró Lésper en un video captado por un asistente a Zona Maco.

Ayer, la pieza de cristal del artista Gabriel Rico, expuesta en el stand de la Galería OMR, se hizo añicos.