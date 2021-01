¡Puro Yaqui!

El reynosense Dallas Alexis Martínez le dio a los Yaquis de Ciudad Obregón 4.2 inning sólidos para conducirlos en doblegar 8-1 a los Charros de Jalisco y de esta manera clasificarse a la semifinal de playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.

El tamaulipeco se fue sin decisión tras no cumplir los cinco episodios reglamentarios, pero la actuación que presumió fue soberbia al tirar pelota de un hit, no permitió carrera, otorgó tres bases por bolas y de los 15 bateadores que enfrentó ponchó a un total de 9, además su efectividad la congeló en 1.86.

"Muy contento, muy feliz por el equipo y por mí, gracias a Dios di una buena salida di mi 100 por ciento arriba de la loma como siempre el equipo se fajo bien e hicimos el trabajo y estamos en semifinales", comentó al término del partido al canal de youtube de la novena de Ciudad Obregón.

Martínez se afianzó en la rotación abridora de la tribu al ser el segundo y en las dos salidas que tuvo ante Charros estuvo en plan grande. En su primera aparición en la serie se apuntó la victoria en labor de 5 entradas completas en las que aceptó dos rayitas y tres imparables, además recetó dos chocolates y tiro tres pasaportes.

El siguiente rival de los Yaquis es el campeón defensor los Tomateros de Culiacán, estos últimos eliminaron a los Algodoneros de Guasave, la serie inicia mañana y es probable que el reynosense abra el segundo duelo que se va disputar el miércoles.

"Me siento muy bien he realizado una buena temporada, pero quiero terminar bien con el campeonato en la mano, darle el campeonato al equipo y uno hace el trabajo, ahorita me siento muy bien físicamente y mentalmente sé que tenemos un buen equipo para pelear por el campeonato", expresó.