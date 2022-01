Puro gozo en Nueva York

Para darte un pequeño lujo gastronómico sin gastar los precios habituales, NYC Restaurant Week incluye varios recintos que ofrecen menús de dos o tres tiempos a costos fijos de 29, 39 o 59 dólares. Algunos de ellos son Baar Baar, especializado en comida india y localizado en el East Village; Gemma, donde hay que probar las pizzas de leña; y Tavern on the Green, en Central Park. Consulta en línea cuáles son las semanas en las que participa cada negocio.

Su gastronomía internacional.

QUE EMPIECE LA FUNCIÓN

Como parte de Broadway Week puedes conseguir boletos a una obra al 2x1. También existe la opción de conseguir un mejor asiento a un show por un precio especial. Entre las varias producciones disponibles se encuentran Moulin Rouge! The Musical, ganadora de 10 premios Tony; Harry Potter and the Cursed Child, que continúa la historia de los libros de J.K. Rowling; y The Phantom of the Opera, que se ha presentado en esta ciudad desde 1988.

A EXPLORAR LA CIUDAD

También hay descuentos de 2x1 para varias otras experiencias. Está, por ejemplo, la posibilidad de conocer algunos de los sitios neoyorquinos más icónicos, como el Museo de Arte Moderno (MoMA), el mirador del Empire State o One World Observatory. Sin embargo, también puedes elegir otras opciones menos conocidas como el tour Picture The City, que explora algunos de los espacios preferidos de los fotógrafos; y el Arcadia Earth Museum, que tiene exhibiciones sobre la sostenibilidad que incluyen realidad virtual y mappings.

Gran oferta artística.

FELIZ ESTANCIA

Más de 100 hoteles de diferentes precios y perfiles están ofreciendo descuentos del 22 por ciento en sus estancias. Uno de ellos es el New York Marriott Marquis, localizado en Times Square, muy cerca de los teatros de Broadway. Otros incluyen al Selina Chelsea, ideal para quienes deseen conocer este distrito de arte; y el Rockaway Hotel, que se encuentra en Rockaway Beach, Queens y que tiene numerosos tratamientos de bienestar.

Lujosos hoteles para todos los gustos.