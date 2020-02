´Purgan´ penales estatales

La población federal eran como unos 900, actualmente yo creo que ya llegamos a los 600 que se han trasladado fuera del estado Augusto Cruz Morales, secretario de Seguridad Pública

Cd. Victoria, Tam.- En el último año han sido excarcelados 600 reos federales de cárceles locales para ser enviados a instalaciones penitenciarias al interior del país, con esto se busca combatir los llamados autogobiernos y disminuir el grado de inseguridad en los penales locales, asimismo, se tiene contemplado para este mismo año haber removido a todos los internos del fuero federal.

"Vamos muy adelantados, yo creo que en menos de tres o cuatro meses la población federal que tenemos ya debe de haber salido", indicó el secretario de Seguridad Pública, Augusto Cruz Morales.

"La población federal eran como unos 900, actualmente yo creo que ya llegamos a los 600 que se han trasladado fuera del estado... y faltarían 300", precisó.

Tras concretarse este éxodo de población penitenciaria quedarían alrededor de cuatro mil presos del fuero local, por lo cual el penal de Ciudad Victoria podrá ser clausurado y sus internos reubicados a Cedes en ciudades como Altamira, Nuevo Laredo, Jaumave, Matamoros, Reynosa y Tula; actualmente el Cedes capitalino cuenta con 994 internos en instalaciones obsoletas, por lo cual se contempla su clausura.

Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública mencionó que continuarán los operativos de cateo al interior de todos los Cedes bajo responsabilidad del Gobierno del Estado, e indicó que recientemente se llevó a cabo un operativo al interior del penal de Nuevo Laredo en donde solamente se encontraron algunas armas blancas y algunos animales.

"En conjunción con el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se hizo una revisión al penal; es algo que no se había hecho", dijo.

El vicealmirante Cruz Morales agregó que se tenían algunos indicios de la presencia de armas y celulares prohibidos al interior de ese penal; "no se encontró gran cosa... algunos animales que no debían de tener ahí, puntas, cuestiones de esas que no deben de tener los internos".