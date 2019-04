Pumas le hace la travesura al Toluca

Ciudad de México

El Necaxa y América cerrarán la fase regular tranquilos, sin el pavor de faltar a Liguilla, porque gracias a los Pumas, su lugar en la Fiesta Grande está amarrado.

Aunque los Rayos y las Águilas dependían de ellos mismos para la próxima jornada, luego de llegar a 26 unidades, esperaban atentos a que Universidad les quitara del camino al incómodo Toluca.

Y con polémica y drama, sucedió. Con la igualada (2-2), los auriazules alcanzaron 17 puntos, mientras, los escarlata llegaron a 22.

Sin embargo, la tarde no se salvó de la polémica arbitral de Óscar Mejía, al anular un gol de Brian Figueroa por un inexistente fuera de lugar y ahorrarse el VAR. Pero, los dirigidos por Bruno Marioni, acabaron con las aspiraciones del rival con tantos de Felipe Mora (38') y de Ignacio Malcorra (de penalti, 52'). Aunque, Ricardo La Volpe no se guardó la infernal reacción con anotaciones de Federico Mancuello (57') y Alexis Canelo (de penalti, 61'). Y cerca estuvo la remontada, mas el tiempo no alcanzó.