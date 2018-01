Pumas y América salen ilesos de CU

Ciudad de México

Pumas y América no se hicieron daño, luego de todas las expectativas que se levantaron a lo largo de la semana, finalmente terminaron empatando 0-0.

Las Águilas no se fueron limpias, pues a 5 minutos del final, Matheus Uribe se fue expulsado, en medio los reclamos del cuadro azulcrema, aunque en el primer tiempo el árbitro, Luis Enrique Santander, le perdonó la roja, pues no se percató de un manotazo sobre Van Rankin, en una jugada donde ya no estaba el balón en juego.

Esta vez el técnico, Miguel Herrera no pudo salir con la victoria del Estadio Olímpico, y los auriazules tampoco hicieron pesar su casa, aunque tanto Águilas como Pumas siguen invictos.

Un primer tiempo muy cerrado, sin que Nicolás Castillo pudiera soltarse de la férrea marca del cuadro azulcrema, al grado que el chileno tuvo que acercarse en varias ocasiones al colegiado para reclamar por la serie de faltas consecutivas a su persona, sin que fueran sancionadas.

Castillo dejó escapar tres de gol y los lamentos inundaron la tribuna, que hizo una gran entrada, quedándose con las ganas gritar el gol que nunca llegó.