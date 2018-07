Pululan choques; no hay vigilancia. Patrullas de EV convertidas en chatarra

Nosotros más nos enfocamos en brindar mantenimiento a los señalamientos, espacios para personas con capacidades diferentes, semáforos, topes, y bulevares, así como en peritajes principalmente . José Rodríguez Alvarez, encargado del departamento

Ante la falta de equipo, personal insuficiente, y las unidades del departamento del Escuadrón Vial que se encuentran convertidas en chatarra, lo que en consecuencia y ante la falta de vigilancia, el número de accidentes vehiculares se disparó en lo que va del presente año se cuentan a 224 percances viales con un saldo de 86 personas lesionadas, sin especificar muertes.

Datos recabados por el reportero en cuanto a estadísticas de accidentes ocurridos en la ciudad, indican que el 95 por ciento se ha registrado debido a la falta de precaución de los conductores.

Los artículos con mayores incidencias que infringieron el reglamento fueron por falta de precaución, conducir en estado de ebriedad, en sentido contrario, no conservar el carril, no guardar la distancia debida, invadir carril, no hacer alto en arteria de preferencia, no ceder el paso, y exceso de velocidad.

El departamento del Escuadrón vial cuenta con 5 unidades que de nada le sirven pues se encuentran fuera de servicio convertidas en chatarra, con 15 elementos divididos en 2 turnos de 24 horas.

Entrevistado de manera breve el encargado del departamento José Rodríguez Alvarez refiere que prácticamente se encuentran concentrados, sólo salen a los peritajes, algunos eventos especiales, y ahora con lo de la Feria y Exposición Río Bravo, pero generalmente se encuentran concentrados en las instalaciones la mayor parte del día.

"Nosotros más nos enfocamos en brindar mantenimiento a los señalamientos, espacios para personas con capacidades diferentes, semáforos, topes, y bulevares, así como en peritajes principalmente", explicó el responsable del Escuadrón Vial.

En el mes de enero se registraron con el inicio del año 40 accidentes los cuales arrojaron 18 lesionados, en febrero fueron 28 con saldo de 18 personas lesionadas, en marzo 45 y 6 lesionados.

Para el mes marzo nuevamente las cifras se incrementaron hasta llegar a un total de 45 accidentes y 22 personas afectadas en su estado físico, en abril se registraron 32 accidentes y 13 lesionados, en mayo 42 y 13 lesionados, en junio 37 y 14 heridos, haciendo un total de 269 accidentes con 104 lesionados.

TRABAJAN. A pesar de la cris por la que atraviesan brindan mantenimiento en accesos como en el pintado preventivo de los topes.

ACCIDENTES. A finales del mes de junio contabilizan 269 con un saldo de 104 personas lesionadas, y hasta personas fallecidas.