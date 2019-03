Pulsera Pavlok, el gadget que te ayuda a bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO.

Los malos hábitos suelen estar presentes en la vida diaria, ya que en algunas situaciones la fuerza de voluntad no es suficiente. Los avances tecnológicos han ayudado a sobrevivir día a día y en esta ocasión no es la excepción pues ha salido a la venta una pulsera que ayuda a reducir los malos hábitos con un estímulo eléctrico, incluyendo a no romper la dieta.



La Pulsera Pavlok está hecha de silicón y permite que se configure para reducir los malos hábitos de cada persona, así cada que rompas un hábito, te dará una descarga eléctrica, la intensidad también la seleccionará el usuario por medio de una app que se descarga al celular para controlarla.



Es decir, si no quieres romper la dieta y lo haces, configuras tu app y entonces la pulsera te dará una descarga eléctrica. La idea es que el usuario reciba cada día menos toques y logre controlar sus malos hábitos alimenticios o vicios. Esta aplicación únicamente está disponible para Android.



La Pulsera Pavlok se puede conseguir mediante tiendas online o en la misma página de Plavok y tiene un costo de 199 dólares (3 mil 866 pesos, según el cambio de moneda de este lunes).



¿Qué tan dispuesto estarías a comprar esta pulsera para controlar tus malos hábitos?