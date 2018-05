Pulido no sale... Pizarro tentado

Guadalajara, Jalisco

En conferencia de prensa, el director deportivo del Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda, aseguró que Alan Pulido no sale, y que por Rodolfo Pizarro sí existen varias ofertas.

"Alan Pulido es jugador de Chivas y no sale.

"De Rodolfo Pizarro hoy (ayer) hablé con él y hoy es jugador de Chivas. Sí hay varias ofertas por él, muchas muy insistentes, del extranjero sobre todo y de clubes mexicanos", afirmó Paco Gabriel.

"Sí hay muchas ofertas. Si llega una oferta buena y le conviene a todos, saldría de Chivas de Guadalajara".

Francisco Gabriel también se refirió a la situación del técnico Matías Almeyda.

"He hablado con Matías, todavía hasta hace dos días y no me ha dicho que se quiere ir, ya lo que pase en una semana incluso conmigo, no lo sé.

"Matías sabemos que es un candidato para ir a la Selección, eso lo sabemos", aseguró.

También descartó que se vaya a hacer válida la opción de compra del arquero Rodolfo Cota.

"No se va a pagar la cantidad que se está pidiendo por Rodolfo Cota. Se buscarán otras opciones, aunque a él lo queremos", dijo.

De Anda se negó a ventilar los nombres de posibles refuerzos.

"Me lo cobran al doble, o me lo triplican", aseguró.