¡PULEN DETALLES!

La selección de atletismo de Tamaulipas se encuentra puliendo los pequeños detalles de cara a la eliminatoria Regional que se desarrollará este fin de semana en Monterrey, Nuevo León.

Los deportistas cuentan las horas para salir en busca del preciado boleto a la Olimpiada Nacional 2018. Ansiedad, motivación y un poco de nervios es lo que se puede percibir en el campamento de concentración que este jueves terminará en Ciudad Victoria, en el cual todos los seleccionados estuvieron entrenando juntos durante 8 días.

Reynosa aporta 9 atletas al selectivo estatal y todos tienen muchas posibilidades de avanzar a la máxima justa deportiva del país; Camila Segura (100, 200 y Relevo 4x100), Zennia González (Salto Largo, Salto de Altura y Relevo 4x100), Ivonne Martínez (800 Metros Planos), Milca Bautista (Jabalina), Valeri Tobías (400 y 800 Metros Planos), Elba Coronado (800 Metros con Vallas), Lorely Cavazos (Jabalina), Liam González (800 Metros Planos) y Carlos Vázquez (400 Metros Planos).

Se ha cuidado hasta el último detalle con los atletas pues la misión es vencer a Coahuila y San Luis Potosí, además de darle pelea a los anfitriones de Nuevo León, que siempre han sido potencia a nivel nacional.

“Antes no se hacían tan próximos al evento estos campamentos, pero la ventaja es que les dimos una semana de trabajo muy cargada, pero ya llevamos 2 días de descarga, mucho hielo, masaje y recuperación, mañana (hoy) descansan, creo que vamos a llegar al cien al Regional, se nos está apoyando al cien y eso da gusto, no hay pretextos para no ganar”, manifestó el entrenador reynosense Carlos Olvera, quien se encuentra en la capital con sus pupilos y forma parte de los entrenadores de Alto Rendimiento.

La delegación de Tamaulipas estará partiendo rumbo a la ciudad del Cerro de La Silla este jueves por la tarde ya que las pruebas arrancarán el viernes a temprana hora.













ESTÁN LISTOS. La delegación tamaulipeca de atletismo viajará este jueves a Monterrey.