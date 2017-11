Puigdemont está "dispuesto" a ser candidato desde el extranjero

"Estoy dispuesto a ser candidato", anunció el ex líder catalán en un adelanto de la entrevista planeada para transmitirse en su totalidad más tarde.



En el fragmento compartido en la cuenta de Twitter del ex presidente de la región española, él mismo afirma que no tiene mayor intención en regresar a España.



"Puedo hacer campaña en cualquier parte del mundo porque estamos en un mundo globalizado", afirmó sobre su estrategia de internacionalizar la cuestión catalana.



Asimismo justificó su llegada a Bélgica como una forma de explicar al mundo lo que sucede en España.



El ex funcionario demostró su convicción de que su Gobierno es el único con validez legal pese a su destitución.



"La justicia española no garantiza nada. Nosotros nos consideramos un gobierno legítimo", acusó.



El político catalán también puso en duda que la cita electoral de finales de año vaya a celebrarse con las garantías suficientes.



"Habrá elecciones el 21 de diciembre y queremos que esos comicios se desarrollen en las condiciones más normales posibles. No será con un Gobierno en prisión que esas elecciones sean neutrales, independientes y normales", señaló.



El ex presidente acudió a los estudios de la cadena acompañado de un grupo siete personas, según testigos, y pidió a sus responsables discreción y evitar ser retratado.