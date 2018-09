Pugnará legisladora por abaratar el agua

"Nunca se solucionó el problema de raíz, no se eliminó el problema y se acaba el convenio de los dos años y vuelve el problema".Olga Sosa Ruiz, diputada federal.

Tampico, Tam.

La diputada federal Olga Sosa Ruiz aseguró que uno de sus principales trabajos a realizar será la pugna para la disminución de la tarifa del agua a los industriales de la zona sur de Tamaulipas, pues ya son al menos tres años que mediante una fórmula mal aplicada se duplicó el precio.

Señala que está trabajando de la mano con los integrantes de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), mismos que señalan que hasta ahora han estado trabajando con tarifas normales, sin embargo el amparo que interpusieron ya se venció.

Precisa la legisladora que ya cuenta con una agenda legislativa en torno a esa problemática que presentan los industriales y que incluso ya cuenta con la iniciativa que lanzará al inicio de las labores legislativas.

"Ya voy con esa tarea de verme con varias personas, pues desde que era diputada local traemos el tema que de 1.60 pesos el metro cúbico y subió a 6.60 pesos el agua industrial para todos los empresarios que tienen sus negocios en Altamira y la pregunta es qué sucede que solamente en Altamira subió el agua y no en el resto del país", indicó.

Precisó que los diputados federales que salieron les ayudaron a realizar un convenio para mantener los precios del agua, sin embargo éste ya concluyó.

"Nunca se solucionó el problema de raíz, no se eliminó el problema y se acaba el convenio de los dos años y vuelve el problema.

"Me reuní con el presidente de la Cámara de la Industria y me pidió ayuda urgente en ese tema y ya tenemos 3 años con este problema y para mí es primordial que se le resuelva a los industriales por el tema de que no van a venir nuevos inversionistas a poner sus industrias en la zona con el alto precio, lo que provoca la pérdida de empleos y de los actuales que tendrán que reducirse para solventar los gastos que ese incremento representa", citó Olga Sosa.