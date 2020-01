Puerta al futuro y desarrollo del sur

Mission, Tx.

Los cruces internacionales de Hidalgo y Mission, una puerta al futuro, a la economía y al desarrollo del sur de Texas, a 10 años del inicio de un proyecto que ha concretado una visión de progreso y de servicio, sin perder de vista el trato humano y la atención sus miles de usuarios.

De la mano de su superintendente, Rigo Villarreal, los cruces internacionales de Hidalgo y Mission, son, hoy por hoy, referencia obligada a nivel internacional por su importancia como punto de ingreso a la unión americana, así como por la calidad de sus instalaciones, tecnología de punta, servicio y búsqueda constante de desarrollo como facilitador de transacciones en beneficio de la economía del sur de Texas, el estado y la nación entera.

VISIÓN

A lo largo de 10 años, las instalaciones de los cruces internacionales han visto importantes transformaciones a través de una serie de proyectos que han sido financiados con recursos propios, luego de la propuesta de Villarreal, al inicio de su gestión, de asignar 50 centavos de dólar por cada pago de peaje, para un fondo con el cual se desarrollarían grandes proyectos.

Con esta solvencia, los cruces internacionales también estaban en condiciones de aportar a proyectos financiados por algunas dependencias, facilitando la aprobación de recursos y agilizando la culminación de las obras.

"Independientemente de las necesidades propias de las instalaciones en los cruces internacionales, para mi siempre ha sido muy importante la atención a las personas, su comodidad, el trato humano", declaró Villarreal.

ACCIONES

En este sentido Villarreal procuró beneficiar a los usuarios de a pie, instalando una estructura para que se resguarden del sol y de la lluvia, instalando abanicos y fuentes de agua para hacer mas llevaderos sus tiempos de espera en las filas para su ingreso a la unión americana.

"Mujeres, niños y ancianos tiene que pasar largos tiempos de espera, expuestos a las inclemencias del tiempo y hacerles menos difícil el proceso se convirtió en una prioridad", declara Villarreal.

La habilitación de banquetas, protecciones, iluminación y la creación de una área específica y segura para que los visitantes esperen y aborden autobuses y microbuses en Hidalgo, a unos pasos de las instalaciones del puerto de entrada, son algunos de los muchos proyectos realizados pensando en la comodidad y seguridad de los usuarios.

La modernización de baños públicos y la construcción de un área protegida para que los usuarios resguarden sus bicicletas, son parte también de las acciones llevadas a cabo recientemente.

Repavimentación de los accesos a los carriles de salida, la creación de un par de lineas express pre pagadas, con rumbo a México, así como la remodelación de las instalaciones en Hidalgo, son otros de tantos proyectos realizados.

Mientras tanto, en el puerto de entrada Anzaldúas se ha invertido en infraestructura, ampliación de carriles, instalaciones, asistencia a viajeros particulares, pero sobre todo el mas difícil pero también el grande logro de Villarreal, la aprobación del cruce de camiones vacíos de Estados Unidos a México y la habilitación de la infraestructura para tal efecto, así como los servicios necesarios para su funcionamiento, incluida la atención a los conductores de los camiones de carga.

EL RETIRO

Finalmente, luego de una excelente gestión, Villarreal ha tomado la decisión de retirarse, siendo el próximo 20 de enero su último día al frente de los cruces internacionales, satisfecho del trabajo realizado, listo para dedicarse a dar consultoría a empresas privadas, municipios y universidades, entre otras.

"Me voy muy contento, el tiempo que he trabajado aquí siempre he mantenido una excelente relación con mis mesas directivas, con alcaldes y funcionarios, y donde me encuentre estaré dispuesto a seguir apoyándolos", declaró Villarreal.

"Actualmente se lleva a cabo el proyecto de ampliar a seis carriles el ingreso a través del puerto de entrada de Anzaldúas, lo que agilizará el ingreso de viajeros, incrementando la capacidad de proceso en un 33 por ciento", añadió el funcionario.

Queda en proceso la apertura al tráfico comercial por este cruce, un proyecto que aun necesita impulso, pues se requiere una inversión de 53.7 millones de dólares, parte de ellos los invertirá McAllen, pero también se necesita la ayuda del estado y otras organizaciones, pues se trata de una gran inversión.

Finalmente Villarreal señala que siempre habrá la oportunidad para pensar en otro cruce internacional, pues ésta área crece a pasos agigantados y el tiempo que tarda el trámite y la construcción de un puente internacional obliga a planear con mucha anticipación y no esperar que los existentes se vean rebasados, el desarrollo y la economía de la región dependen en gran parte de ello.

Grandes cambios, mejores instalaciones y mejores servicios.

Rigo Villarreal. Superintendente de los puentes internacionales.