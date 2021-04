Puentes internacionales sin fecha de reapertura

REYNOSA.

A 13 meses de haberse cerrado el cruce de NO esenciales a los Estados Unidos de América, aún se ve lejana su reapertura, mientras no avance la cobertura de vacunacion anti Covid en ambos lados de la frontera, lo anterior fue expuesto a El Mañana por el empresario y analista Carlos Avila Duran, añadiendo que conforme reduzca el riesgo sanitaria vendrá una bonanza comercial y de amplia capacidad en el poder adquisitivo derivado de muchos meses de no realizar compras y consumos en el vecino país.