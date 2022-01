Puebla vence a Tigres, Gignac falla penal y Salcedo se despide con autogol

La cancha del Estadio Universitario se iluminó como nunca con el nuevo alumbrado, pero el futbol de Tigres fue muy oscuro.

El técnico Miguel Herrera apostó por poner a todas sus luminarias de ataque, pero brillaron por su ausencia ante un Puebla muy sólido que se llevó el triunfo por 2-0.

"El Piojo" mandó de arranque a Sebastián Córdova, Florian Thauvin, Nicolás López, Luis Quiñones y André-pierre Gignac, sin embargo los goles cayeron en el arco contrario en el primer tiempo.

"El Diente" de media punta y Córdova de volante mixto no encontraron su lugar en la cancha y los felinos dependieron de lo que podían hacer por las bandas Thauvin y Quiñones, con un Gignac errático en sus remates.

Thauvin abusó de los centros y en uno de ellos encontró a Gignac, quien anotó, pero en fuera de lugar. El colombiano desbordó sólo una vez, pero en lugar de ceder al "Diente" terminó estrellando su disparo en el portero Antony Silva.

Puebla sí aprovechó por las bandas y ahí encontró la vía del triunfo.

Maximiliano Araujo se plantó frente a Nahuel Guzmán, disparó al poste y el balón le rebotó a Carlos Salcedo para un autogol que pudo ser su despedida de Tigres, pues una hora antes del partido tuiteó que sería "L´ultimo danza".

Y sobre el final del primer tiempo fue por la otra banda por donde La Franja se le atravesó a los Tigres cuando el central Emanuel Gularte fue derribado por Quiñones y se decretó el penal que anotó Pablo Parra.

El "Piojo" buscó con otros métodos, al sacar a "Diente" y a Thauvin para que ingresaran Carlos González y Luis Rodríguez, así tendría en Javier Aquino a un elemento más en ataque. Después lo intentó con los ingresos de Juan Pablo Vigón y Raymundo Fulgencio, pero ni así pudieron romper el cero.

Al 56´, Guido Pizarro cabeceó un tiro de esquina, que pese a la duda, Silva pudo rechazar y evitar que entrara.

La intensidad ofensiva de los felinos se vio en el 63´, cuando en dos jugadas trataron de acercarse con disparos de Quiñones y Gignac que no llegaron a más.

Una luz se asomó al 85´, cuando Pizarro se dejó caer en el área y el central Santander señaló penal inexistente, pero Gignac estrelló el disparo en el poste.

Se compensaron 6 minutos, pero no fueron los Tigres de otras noches de reacción, ya no volvieron a inquietar al Puebla y vieron frenada su racha de 12 partidos sin caer en casa y la afición no les perdonó el abucheo, primero a Córdova al salir de cambio y luego a todos con el silbatazo final.