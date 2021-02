"Pudo ser un desastre, pero fue una hazaña", dice Manuel Bartlett sobre apagón

Aseguró que se pudo mantener el fluido eléctrico y sustituir el vacío que dejó el gas que no llegó a México por la emergencia declarada en Estados Unidos.

"Hemos estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado, hemos utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores en todo el País, que manejan las redes de transmisión, de distribución de las plantas de generación, hemos podido sustituir ese vacío que deja el gas que no ha llegado.

"Estamos realmente muy orgullosos, el Presidente está informado permanentemente de esta situación, porque mantener el fluido eléctrico es mantener la vida del País económica, social y domiciliaria", comentó.

El funcionario recordó que, ante el mal clima en Texas que congeló ductos y pozos y la "herencia" que recibió el Gobierno de recibir gas desde EU, se tomó el acuerdo de enfrentar la emergencia con la movilización de las plantas de la CFE con todos los tipos de combustibles.

'Aunque problema fue en EU, cuestionamiento es a CFE'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque el problema se originó en Estados Unidos, todos los cuestionamientos recaen en la CFE y el Gobierno de México, y destacó la labor de los trabajadores de la comisión.

"Desde que se produjo esta emergencia, los trabajadores, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad han estado atendiendo el problema. Aunque no está demás recordarlo, porque a veces los medios de información en nuestro País, los que no nos ven con buenos ojos, solo ven el árbol y no el bosque", afirmó.

"Para ellos, el problema es en México, en el caso de la pandemia, por poner el ejemplo, no se entiende que es una pandemia, que como el nombre lo indica es una crisis de salud sanitaria mundial, es lo mismo en este caso, aunque el problema se origina incluso en Estados Unidos, en Texas, para nuestros ojos todo el cuestionamiento es a la Comision Federal de Electricidad, al Gobierno de México".

Combinan 11 centrales de CFE y 7 privadas por apagón

El director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Carlos Meléndez Román, explicó que once plantas de la CFE entraron en operación "en un esfuerzo muy grande" para atender el apagón que afectó a millones de usuarios del norte del País y que los cortes en varias entidades fueron para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico.

"Estas son las centrales eléctricas que entraron a recuperar la carga pérdida. A pesar de ello todavía teníamos un déficit, y para conservar el balance y asegurar la confiabilidad de todos los habitantes, hubo necesidad de hacer cortes en varios estados, para salvaguardar la seguridad de todo el sistema.

A las 23:20 horas (del lunes) ya teníamos recuperado ese pico. El martes 16 tenemos ya aquí la recuperación y las centrales que entraron 11, un esfuerzo muy grande de la CFE, para compensar la perdida que teníamos", explicó en conferencia.

De acuerdo con la información presentada, siete plantas privadas de gas y diesel aportaron en el proceso de restablecimiento del suministro eléctrico.