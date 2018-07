Pudo Alan ser Rayado

Ciudad de México

Alan Pulido pudo haber sido una de las bajas de Chivas durante este mercado de fichajes, pues según palabras del mismo delantero tuvo la oportunidad de reforzar a Rayados, publicó Récord.

"Sí supe que había posibilidades, y me enfoque a lo mío, mientras no me dijeran algo, yo no iba a tomar una decisión. Hoy me debo a Chivas, defiendo sus colores, le he tomado un cariño muy especial y con eso tengo", indicó.

Durante la despedida de Damián Álvarez en el Estadio Universitario, el atacante rojiblanco fue abucheado por los aficionados, lo cual lo tomó como un halago.

"No escuché que me abuchearan. Son cosas que pasan, lo tomó como un halago, porque quiere decir que desde que me fui de acá me ha ido bien", señaló.

ESTRENAN PLAYERA

Con sólo cinco rayas rojas en el frente, dos de ellas muy reducidas, dos más intermedias y una ancha en el centro, es como vestirán las Chivas para el próximo año futbolístico en la Liga MX.

El fabricante Puma decidió en esta ocasión un diseño más austero en el que predomina el color blanco, con un espacio amplio para el número en la parte trasera. A diferencia de diseños anteriores, en la espalda aparecen más anunciantes.

Todo el equipamiento del chiverío fue presentado oficialmente anoche en un evento celebrado en una carpa cercana al Estadio Akron.