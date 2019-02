Pudieron haber sido marido y mujer

Ciudad de México.

En ocasión del Día del Amor y la Amistad, Angélica María y Enrique Guzmán recordaron la época en que fueron novios, de cuando él le pidió matrimonio, pero ella no aceptó y tuvo razones muy poderosas para no hacerlo.

"Yo le pedí matrimonio dos veces y me mandó mucho allá", reveló Enrique Guzmán. "Es que era muy coscolino, andaba con todas y estábamos muy jóvenes", explicó Angélica María.

"De todas maneras no me casé con todas", argumentó él. "Yo estaba muy joven y tú eras muy coscolino, me ponías el cuerno todo el día", insistió la llamada "Novia de México".

Los cantantes fueron novios en 1962 cuando ambos participaron en la película "Mi vida es una canción". Él tenía 18 años y ella 17, aunque Enrique aseguró que él contaba con 20 años.

"No me llevas un año. Yo tengo 74 y no me quito los años. Este año cumplo 75", comentó ella, a lo que él respondió: "yo acabo de cumplir 76".

"Ahí está, me llevas un año y medio", confirmó Angélica, quien se sorprendió cuando el intérprete de "Payasito" le propuso que si en el pasado no contrajeron nupcias, lo hicieran ahora.

"Nos hubiéramos podido casar, piénsalo. El problema es que ya tenemos hijos", dijo y la cantante analizó: "ay Enrique, ahora ya nos dormimos".

"Sí, en el noticiario cabeceo, pero nos amamos de toda la vida", reflexionó él.

RECUERDAN NOVIAZGO

Al preguntarles cómo fue que surgió el noviazgo, Enrique Guzmán aseguró a que Angélica se metió al tráiler donde se hallaba su camerino.

"¡Ay qué mentiroso!, ¿yo me metí a tu tráiler? ¡Que mentiroso serás, esa fue otra! No me acuerdo, ¿cómo nos hicimos novios?", le preguntó.

"Yo era muy amigo de tu abuela. Iba mucho a verla y ella (Angélica) se colaba. Me invitaban a comer su abuela y su mam) y como vivían en Las Lomas, yo decía que es mejor que Tacubaya, donde vivía yo", platicó.

"Mi mamá y mi abuela lo adoraban, pero no es cierto, él vivía en una colonia muy buena", aclaró.

Resaltó que su romance fue muy inocente, aunque el rockanrolero siempre le quiso faltar al respeto.

"Pero no me dejé porque yo era muy jovencita". Sin embargo, él corrigió: "sí te falté tantito, se te pusieron los ojos cuadrados ese día y me decías: ´está bien, no te preocupes´. Me saqué una foto y se la mandé de recuerdo para su carterita".

"Buenas besuqueadas que nos dimos. Pero, ay qué mentiroso eres, yo era muy chiquita. Éramos muy jovencitos y yo era niña buena en aquella época", destacó.

SE TIENEN UN CARIÑO ESPECIAL

Aunque la relación amorosa no prosperó, ambos cantantes aseguran que se amarán por siempre y eso nadie lo podrá evitar.

"Cada vez lo quiero más, cada vez que trabajo con él y nos vemos, lo quiero más, soy su fan. La amistad que Enrique y yo tenemos es muy especial". Y no es fácil, asegura Enrique, pero hay un respeto entre los dos.

"A su mujer la adoro, la quiero muchísimo y se que es mi amiga. Tenemos una amistad de muchos años, sincera y bonita", añadió la intérprete de "A dónde va nuestro amor".

Para el ídolo de los años 60 y 70, la "Novia de México" es "la mujer más bella del mundo, la mujer más bonita que conozco, es la novia del mundo".

Mientras que ella asegura: "Admiro a Enrique Guzmán, es uno de mis ídolos, es el mero, mero del rock".

"Somos amantes, ¿qué quiere que le diga?", interrumpió el cantante. "¿Somos amantes? Ay qué vieja estaré que no siento nada. Somos los mejores amigos y seguiremos siendo los mejores amigos hasta el final de la vida", concluyó Angélica María.