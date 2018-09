Publicará su primer libro

Ciudad de México

Es conocido como un gran letrista, pero ahora el británico Noel Gallagher se estrenará como escritor.

El ex integrante de Oasis anunció Any Road Will Get Us There (If We Don't Know Where We're Going), un libro que relata cómo fue la creación de la actual gira de promoción de Who Built the Moon?, su reciente trabajo al mando de los High Flying Birds.

En el compendio se incluirán diferentes fotografías tomadas desde el mismísimo escenario, las cuales son responsabilidad de Sharon Latham, otrora fotógrafa del club de futbol Manchester City, equipo favorito de Noel.

En el libro también podrán apreciarse entrevistas al músico, quien compartirá anécdotas en conjunto con su banda.

La publicación está agendada para el 1 de noviembre, justo cuando Noel esté de gira con los High Flying Birds.