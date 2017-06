Publican video donde policía mata a afroamericano

En el clip, usado en el juicio pero hasta ahora revelado al público, se ve a Yanez acercarse al auto de la víctima tras detenerlo por una infracción de tránsito. Tras mostrarle su licencia de conducir, se escucha a Castile decir: "señor, debo decirle quetraigo un arma conmigo".

"Está bien", respondió Yanez, al tiempo que ponía su mano derecha sobre la funda de su propia arma.

El video, tomado por la cámara de la patrulla, muestra al agente, que asegura que en ese momento temió por su vida, advertirle al conductor que no busque la pistola. Castile le respondió: "No, no voy a sacarla", pero el oficial desenfundó, apuntó y disparó al menos siete veces.

El caso de Castile, ocurrido en julio de 2016, le dio la vuelta al mundo luego de que su novia, Diamond Reynolds, transmitiera en vivo en Facebook los momentos posteriores al tiroteo. En el video de la red social se veía al hombre recostado en el asiento del conductor, con una playera blanca manchada de sangre, mientras la mujer gritaba "lo mataron, lo mataron" y una niña lloraba en el asiento trasero.

Su muerte provocó una ola de protestas y manifestaciones contra la violencia policíaca en Estados Unidos, así como docenas de arrestos.

Pese a que Yanez fue absuelto, no sólo de homicidio involuntario, sino también de poner en peligro a Reynolds y a su hija de 4 años -sentada en la parte de atrás del auto-, el Departamento de policía de St. Anthony aseguró que el oficial ya no regresará a esa institución.

La publicación de este nuevo video reaviva el debate sobre el abuso de fuerza policial, en especial cuando se trata de minorías como afroamericanos y latinos.

La muerte de Castile, el 6 de julio de 2016, ocurrió sólo un día después del asesinato de otro afroamericano en Baton Rouge, Louisiana. Ambas provocaron protestas contra el racismo y la brutalidad policíaca.

El ex presidente de EU, Barack Obama, dijo entonces que ambos hechos no eran incidentes aislados, sino hechos "sintomáticos de la amplia disparidad que existe en nuestro sistema de justicia".