Publican primer vistazo de Michelle Pfeiffer como "La Avispa" original

Cd. de México.- La imagen de Michelle Pfeiffer en la cinta Ant-Man and the Wasp fue revelada este viernes en el Twitter oficial de Stan Lee.

El creador del universo Marvel publicó una imagen que acompañó con un mensaje.

"Primera mirada a Michelle Pfeiffer como la avispa original".

Uno de los comentarios se quejó de que no fuera una fotografía sino un arte lo que estaba publicando Lee, pero en general la gente celebró que Pfeiffer estará en el filme.

Se prevé que la actriz aparezca durante los flashback que se realicen en el filme, pues Pfeiffer será Janet van Dyne, la auténtica avispa de la historia.

La trama de Ant-Man and the Was es protagonizada por Evangeline Lilly, como la avispa Hope Pym, y Paul Rudd, quien da vida al hombre hormiga Scott Lang.