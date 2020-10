Publica álbum benéfico

Arctic Monkeys publicará un álbum benéfico el próximo 4 de diciembre.

La pieza fue grabada durante el show que dio la banda, en 2018, en el Royal Albert Hall de Londres.

Al igual que lo obtenido en aquella ocasión por el concierto, todo lo recaudado por la venta del disco será a beneficio de la organización War Child, que ayuda a proteger, educar y rehabilitar niños que han vivido la guerra.

"Para permitir que @warchilduk reduzca su déficit y continúe su valiosa labor, publicaremos un álbum en vivo grabado esa noche. Todas las ganancias irán directo a la fundación", escribió en Twitter el grupo.

"La situación era mala en 2018, pero ahora es desesperante y esos niños y sus families necesitan nuestra ayuda más que nunca".

La producción ya está en preventa y será lanzada en diferentes formatos: vinilo, CD doble, con álbum de fotos y más.

Entre los temas que incluirá el álbum están "Four Out of Five", "Brianstorm", "505", "Knee Socks", "Arabella" y "She Looks Like Fun".