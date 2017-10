PT: Tendrán ventaja al buscar reelección

Cd. Victoria, Tam.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que los alcaldes que busquen reelegirse podrán hacerlo sin la necesidad de abandonar su cargo, el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, Alejandro Ceniceros Martínez, consideró que esto dará una ventaja importante a los alcaldes debido a que contarán con su posición para autopromoverse.

"Siempre hemos estado en desacuerdo con la reelección y consideramos que quien se preste a siendo todavía autoridad a buscar la reelección que está teniendo ventaja", cabe recordar que los alcaldes electos en el pasado proceso electoral local de 2016 y 2017 podrán reelegirse por un período más de tres años, los alcaldes actuales de Tamaulipas solamente estarán en el cargo por un año y 9 meses para empatar esa elección local con las federales de 2018.

"Manejan presupuesto, entregan obra, no es una contienda pareja, rompen la equidad en la contienda al no separarse del cargo, nosotros en lo particular en el Partido del Trabajo hasta iniciativas presentamos, una ley ´antichapulines´ para que se prohibiera lo mismo a los diputados que quieran reelegirse si están en la tribuna y acceso a los medios, hasta con los integrantes de sus mismo partido se rompe la equidad".

Ceniceros Martínez consideró que dicha disposición no podría ser rebatida debido a que ya se encuentra aprobada por los magistrados de la SCJN, por lo cual la decisión sería inapelable, "nosotros consideramos que es un fraude, la voluntad popular les eligieron por un proceso de tres o seis años entonces su compromiso es terminar".

"Pero parece que los funcionarios y los alcaldes no tienen memoria, no nada más en este estado, lo vemos en el caso del gobernador de Nuevo León que ya anda buscando la Presidencia y no ha podido solucionar la problemática de allá, y se cansó en decir en su campaña que nunca abandonaría", finalizó.