PSV y Salcido arman fiesta tapatía

Guadalajara, México.

El lazo entre el PSV Eindhoven y la afición mexicana continúa en su expansión por el País y lo hará el próximo sábado en Guadalajara con Carlos Salcido de anfitrión.

El jugador ocotlense, que jugará con el equipo holandés durante 4 años, además de ser homenajeado y condecorado como embajador de los Granjeros, estará presente en una convivencia con aficionados para seguir la transmisión del partido del 25 de abril, entre PSV Eindhoven vs. Willem II.



El evento llamado Fiesta-Transmisión del PSV será en una terraza de un restaurante de cortes, ubicado en Terranova. En un horario de las 13:00 a las 16:00 horas.



Además de la presencia de Salcido, ahora jugador del Veracruz, estará presente el ex jugador holandés y mundialista en Italia 90, Gerald Vanenburg.



Los aficionados podrán tomarse fotografías con ambos ex jugadores del PSV y con la Copa Europea 1. También, rifarán una playera del equipo autografiada por Hirving Lozano. Uno de los dos mexicanos, junto a Erick Gutiérrez, que juegan actualmente en el conjunto europeo.



El registro para los aficionados interesados en asistir es en la página web del equipo: www.psv.nl/espanol/fiesta-transmision.htm