Hace 20 años, Patrick Bateman, enfundado en su elegante traje, rondaba por las calles de Nueva York sin que se sospechara que era un asesino serial como protagonista del filme Psicópata Americano.

Tras el éxito de la controversial novela, inició el desafío de adaptarla al cine, proceso que guarda historias tan misteriosas como el personaje central.

En el aniversario de su estreno, este 21 de abril, te contamos algunos datos curiosos

Contrario a lo que sucede en muchas películas, prácticamente todos los diálogos de esta adaptación, palabra por palabra, fueron tomados directamente de la novela de Bret Easton Ellis.

DICAPRIO

LE HIZO "EL FEO"

Entre las opciones más fuertes para el papel principal estuvo Leonardo DiCaprio, pues él mismo se ofertó. Quien se opuso fue la directora de la cinta, Mary Harron, quien pensaba que su base de fans adolescente no era un soporte adecuado. Al rechazar al protagonista de Titanic , la cineasta fue despedida, pero la llevaron de vuelta cuando la producción no pudo ponerse de acuerdo con el actor.

PENSARON QUE LO SEPULTARÍA

Ewan McGregor fue el otro artista a quien le ofrecieron el papel, aunque desistió de él porque Christian Bale se lo pidió personalmente. Bale recibió muchas advertencias pues sus conocidos pensaban que la película podría sepultar su carrera, aunque sucedió exactamente lo opuesto. Tras el filme, dejó de estelarizar roles secundarios.

FUE RECORTADA

El filme tuvo que ser recortado para evitar la censura extrema en Estados Unidos. A los ejecutivos de la Motion Picture Association of America (MPAA) en particular no les agradó la escena donde el protagonista tiene relaciones sexuales con dos mujeres, por la que le darían clasificación NC-17 a filme, que impediría su proyección en muchos cines, no se anunciaría en periódicos e incluso impediría que Blockbuster la tuviera en su catálogo. Gracias a los cambios, la cinta se calificó como R.

Aunque Bale ansiaba el papel, en su familia la historia era detestada. La madrastra del actor nunca ocultó su repudio hacia Easton Ellis. Para el autor no fue algo extraño, pues incluso recibió amenazas de muerte por correo.

POLÉMICA

En general, las marcas de moda no fueron fanáticas del proyecto, pues les preocupaba ser relacionadas con la polémica que éste atraería. La firma de relojes Rolex permitió que se les ocupara en el filme, menos al personaje de Bale, quien tenía prohibido llevar uno. También la marca de ropa Calvin Klein se retiró de último minuto, así que la ropa interior que se usó tuvo que proporcionarla otra empresa.

La escena en la que Bateman asesina a Paul Allen tuvo mucha labor de improvisación. Entre los momentos más recordados de la secuencia se encuentran los bailes de Bale, quien los ideó, aunque el escritor de la novela, quien fue consultor del equipo de producción, no estuvo del todo convencido.

Pese a la fidelidad que trataron de mantener con respecto a la novela, por cuestiones de tiempo y presupuesto se tuvieron que cortar locaciones, pedazos de la trama e, incluso, a personajes, como la madre de Bateman, con quien el personaje tiene una gran conexión en el libro; en el filme ni siquiera se le menciona.