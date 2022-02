Pruebas pirata... a domicilio y por WhatsApp

Ante la cuarta ola de la pandemia, la demanda de pruebas para la detección del covid rebasó a las autoridades. No hay módulos ni kits suficientes. De ahí que algunas personas vieron una oportunidad y empezaron a ofrecer –incluso vía Facebook o WhatsApp– tests no autorizados como si fueran oficiales. Y les fue bien, pues la ciudadanía está ávida de saber en qué condiciones se encuentra.

La cuarta ola de la pandemia, ahora con la variante ómicron, no sólo ha dejado la mayor cantidad de contagiados desde 2020 sino también ha arrastrado un creciente mercado negro, inundado con pruebas pirata de covid-19 que satisfacen la sobredemanda de una población que no cuenta con los recursos económicos para pagar un test de laboratorio y que ya no alcanzó una prueba realizada por las autoridades sanitarias.