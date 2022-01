Pruebas de antígenos con ómicron: cuándo son más fiables, cómo interpretarlas y cuándo sospechar de un falso negativo

La fiabilidad de los test de antígenos no es tan buena como las PCR, pero tienen varias ventajas: son más rápidas, más baratas, se pueden hacer en casa y, al menos hasta la llegada de ómicron, se han demostrado suficientemente sensibles cuando la persona tiene más carga viral y, por lo tanto, es más contagiosa.

Los test pueden marcar dos líneas. La primera es el control y la segunda, donde aparece la letra T, indica que ha detectado carga viral en la muestra. Sea cual sea la intensidad de esta segunda línea, si aparece quiere decir que el resultado es positivo.

El hecho de que no aparezca una segunda línea no significa que no haya infección. Un positivo es bastante fiable a la hora de detectar un contagio, pero un negativo puede significar que todavía no hay suficiente carga viral y se está incubando el virus.

Además, una novedad con la variante ómicron es que los síntomas pueden aparecer antes que el positivo, cuando la carga viral es baja. Tras un brote en Noruega se descubrió que la mayoría de los infectados comenzaron a tener signos de la enfermedad (tos, dolor de garganta, fiebre...) entre tres y cuatro días después del contacto. Lo ha subrayado el epidemiólogo Michael Mina: "La relación entre inicio de síntomas y pico de carga viral ha cambiado". Eso puede deberse a las características de la variante o al hecho de que cause más reinfecciones y que nuestro organismo reaccione de manera diferente a estas.

Ante la sospecha de contagio, conviene hacer más de una prueba, ya que es posible que en los primeros días, el test todavía no detecte el virus y sí lo haga conforme avanza la infección.

Si se tienen síntomas, aunque se dé negativo, se deben extremar las precauciones. Uno podría estar infectado y quizás infectar. Es lo que sugiere un pequeño estudio preliminar recién publicado, "la mayoría de casos ómicron fueron infectivos por varios días antes de ser detectables por un test rápido de antígenos". Por eso conviene ser precavido, como sugiere Mina: "Si eres sintomático y negativo [...] debes ser muy, muy cuidadoso. Aíslate incluso, si es posible, y hazte un test a la mañana siguiente o esa noche".

El resultado es positivo y estás contagiado. Cuanto menos intenso es el color, menor nivel de antígenos ha detectado el test.

Estamos al principio o al final de la infección.

Cuanta más carga viral detecte el test, la segunda línea aparecerá más oscura. Lo normal es que en los primeros y últimos días de infección aparezca más clara y en los centrales más oscura.

El resultado es positivo y estás contagiado. Un color muy intenso indica mayor carga viral y la probabilidad de contagiar a otra persona puede ser mayor.

El protocolo en España indica que hay que comenzar un aislamiento de siete días desde el inicio de los síntomas, o en caso de los asintomáticos, del positivo, independientemente de que se sospeche que este se produjo en un estado de la infección más precoz o más tardío, sea la segunda línea más clara o más oscura.

Si se trata de un test casero, el paciente deberá notificarlo a las autoridades sanitarias. Si los síntomas son leves basta con un aislamiento, que puede finalizar a los siete días del autodiagnóstico, siempre que el paciente lleve tres días sin síntomas. De lo contrario hay que alargar el aislamiento hasta los 10 días.

Si los síntomas persisten, se agravan (fiebre alta, dificultad para respirar) hay que ponerse en contacto con un médico.