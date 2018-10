Prueban sistema de alerta presidencial

Condado Cameron, Tx.

Cerca de 225 millones de dispositivos electrónicos en todo el país sonaron ayer en punto de las 13 horas con 18 minutos y volvieron a repetir el "zumbido´´ por la tarde, durante la emisión de la primera prueba del sistema nacional de emergencia inalámbrico de FEMA, cuyo mensaje fue transmitido por las torres de telefonía celular durante 30 minutos.

A partir de la 13:18 horas del día de ayer se activó un fuerte sonido en los teléfonos celulares, emitiéndose una alerta a nivel nacional, acaparando la atención de usuarios en sus áreas de trabajo, agencias, restaurantes y en los hogares a lo largo del Valle de Texas y el resto del país.

Un tono preciso y distintivo similar al de una alerta ámbar o advertencia de alerta de inundación, acaparó la atención de los usuarios que leyeron un pequeño texto en sus pantallas:

"Alerta presidencial, "ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencias Inalámbrico. No se necesita hacer nada. "

Las alertas sonaron en dispositivos encendidos, e incluso en silencio o no molesta, y también en los relojes inteligentes.

Asimismo, una segunda alerta en la transmisión de televisión y radio se activo a las 14:20 horas, alerta de radio y televisión que ha sido probada durante varios años.

La prueba del sistema, es una alerta "presidencial" de alto nivel que se usaría solo en una emergencia a nivel nacional.

COORDINACIÓN

Las acciones se complementaron en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones y funcionarios de FEMA, donde se habrán de compartir los datos de los resultados de las pruebas para ayudar a garantizar que el sistema funcione bien en una verdadera emergencia.

Los teléfonos móviles participan en el sistema de alerta de emergencia inalámbrico, enviará información sobre condiciones meteorológicas peligrosas o niños desaparecidos, recibirán la alerta.

Los funcionarios de FEMA estiman que llegaron a cerca del 75 por ciento de todos los teléfonos móviles en el país, incluidos los de todas las principales compañías.

El sistema de alerta inalámbrico se lanzó en 2012, y los usuarios pueden optar por no recibir mensajes sobre niños desaparecidos y desastres naturales, pero no pueden optar por no recibir las alertas presidenciales, que se emiten en la dirección de la Casa Blanca y son activadas por FEMA.

Los funcionarios de FEMA dijeron que la administración solo puede enviar una alerta de este tipo para emergencias nacionales o si el público estaba en peligro, y no puede usarse para ningún tipo de mensaje personal del presidente.

Negativa

Un grupo de neoyorquinos presentó una demanda en un tribunal federal de Nueva York argumentando que no deberían ser obligados a recibir las alertas en virtud de su derecho a la libertad de expresión.

Pese a la importancia de la alerta, residentes del condado de Cameron, señalaron no sentir relevante la prueba, considerando que se esta emitiendo un gran gasto en este tipo de acciones.

Asimismo, consideraron que se requiere de perfeccionarse los mensajes, y emitirse en un menor rango de tiempo (30 min) ya que este tiempo puede dar un margen de vida ante una verdadera emergencia.

Mientras que una importante población se mantiene consiente de la importancia de una alerta y de las pruebas para dar respuesta a emergencias nacionales en el país.

¿Qué es?

La alerta presidencial es como la Alerta Amber para menores extraviados o las alertas sobre tormentas y tornados próximos, pero ésta llega virtualmente a todos los celulares en el país y no se puede apagar.

>El gobierno federal tiene desde hace mucho tiempo un sistema para emitir alertas en televisión y radio.

>Se ha vuelto más sofisticado desde su creación en la década de 1950.

>El sistema es administrado por FEMA, por sus siglas en inglés, que dice que participan todas las principales compañías de telefonía celular.

>Se llama "alerta presidencial", pero el presidente no la escribe.

>¿Entonces quién aprieta el botón?

>Si te estás imaginando un botón rojo dentro de una vitrina de cristal en la pared, no se trata de eso.

>Usan un dispositivo que es "muy similar a una computadora laptop" dijo el funcionario de FEMA.

>Tras llenar el formato del mensaje, a otros dos funcionarios de FEMA se les pide que firmen la alerta, un sistema diseñado para prevenir falsas alarmas, como la alerta incorrecta de un misil en camino a Hawai que aterrorizó a sus ciudadanos a principios de este año.

AVISO. Alerta presidencial, ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencias. No se necesita hacer nada.

NO GUSTA. Algunos residentes del Condado Cameron, señalaron no sentir relevante la prueba.