Prueban en humanos cápsula inteligente que viaja por el intestino

Por medio de sensores, la cápsula detecta y mide en tiempo real los gases presentes en el intestino, como el hidrógeno, el dióxido de carbono o el oxígeno, datos que pueden enviarse a un teléfono móvil.

Los primeros ensayos han revelado mecanismos del cuerpo que no se habían observado hasta ahora y un potencial nuevo sistema inmunológico, de acuerdo con un comunicado del Real Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT), en Australia.



El director del estudio y uno de los creadores del dispositivo, Kourosh Kalantar-Zadeh, explicó que las pruebas han mostrado que el estómago humano emplea un agente oxidante para luchar contra los cuerpos extraños en el intestino.



"El estómago libera químicos oxidantes para descomponer y vencer a los compuestos extraños que permanecen en el estómago más tiempo de lo normal.



"Podría ser un sistema de protección gástrica contra los cuerpos extraños. Como un sistema inmunológico que no se conocía hasta ahora", detalló el experto.



Los ensayos con la píldora inteligente también han revelado la presencia en el colon de grandes concentraciones de oxígeno si se sigue una dieta con alto contenido en fibra, lo que contradice las antiguas creencias de que este elemento no estaba presente en dicho órgano.



"Podría ayudarnos a entender mejor cómo se producen enfermedades debilitadoras como el cáncer de colon", precisó Kalantar-Zadeh.



Los ensayos se realizaron en siete individuos sanos con dietas ricas y pobres en fibra, y los resultados mostraron con precisión el inicio de la fermentación de los alimentos, lo que destaca el potencial de esa píldora para seguir clínicamente la digestión y la salud del intestino.



El dispositivo también puede ofrecer una forma más eficaz de medir la actividad microbiana del estómago, un factor fundamental para determinar la salud intestinal, pues hasta ahora hay que hacer uso de muestras fecales o cirugía para obtener esos datos.



Kyle Berean, coinventor de la cápsula, indicó que los ensayos han demostrado que este dispositivo es totalmente seguro y que ofrece una herramienta de diagnóstico para muchos trastornos del intestino, desde la mala absorción de los nutrientes hasta el cáncer de colon, con un procedimiento menos invasivo que los actuales, como las colonoscopias.