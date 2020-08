Prueba suerte en la comedia

La boxeadora Mariana Juárez mostrará una nueva faceta profesional, la de humorista, pues formará parte del elenco de "Solteras en Cuarentena", un show de comedia que será transmitido por una plataforma digital junto a personajes como la actriz Cecilia Galliano.

Tras casi un año sin ponerse los guantes, en gran medida por la suspensión de eventos debido al Covid-19, la monarca mundial de Peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo manifestó que ahora quiere doblar a la gente, pero de risa.

"Es algo que también me gustó porque no es mucho tiempo, prácticamente han sido dos semanas en las que he estado ensayando dos horas al día. Lo que es mi entrenamiento y el correr ha quedado libre y puedo estar haciendo las dos cosas", explicó Juárez, en videoconferencia sobre el espectáculo, que se transmitirá el 18 y 25 de septiembre, así como el 2 y 9 de octubre.

"Entiendo la situación que estamos viviendo todos, que en México desgraciadamente las chicas y muchos de los hombres no vivimos al 100 por ciento del boxeo, tenemos que estar trabajando y con todo esto que sucedió tenemos que estar buscando otras opciones para poder salir adelante", complementó la también modelo de calendario.

Juárez reiteró su deseo por enfrentar a Jackie Nava en un evento con asistencia de aficionados, aunque todo depende del progreso de la pandemia.

"Que se diera la pelea y pudiera regresar al ring, yo con muchas ansias", explicó.