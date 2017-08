Proyecto femenil rebasó al Atlas

Guadalajara, Jalisco

No hubo rodeos ni mucho menos, el presidente de los Zorros, Gustavo Guzmán, en medio de la fotografía oficial del equipo aceptó que el proyecto del Atlas Femenil los rebasó por completo y que ahora están enfocados en perfeccionar muchísimos detalles.

“Que si bien ya llevan 3 juegos, vamos para la Jornada 4, este repentino inicio nos ha hecho cometer algunos errores o más bien algunas omisiones porque realmente nos comió el tiempo y dimos prioridad a otros asuntos.

“Hoy estamos metidos a fondo, hemos decidido Alberto (de la Torre) y yo darle la responsabilidad, el funcionamiento a Albert Espigares que como ustedes saben es de reciente ingreso en el club como director de Fuerzas Básicas y sobre él recaerá la operación del equipo”, aceptó Guzmán.

El mandamás rojinegro expuso que más allá de la serie de errores que se han cometido, como la falta de información acerca del equipo, que no tienen uniforme oficial, que fue todo a vapor y que además no tenían ni una sede definida para los partidos de local, era ya importante iniciar con un certamen femenil.

“Era mejor empezar con muchas cosas perfectibles que volver a estar planeado y planeando, la verdad que la respuesta ha sido mayor, ya ven lo que nos pasó en Chapalita, que se rebasó y la culpa no fue del Club Chapalita, fue nuestra, no medimos, yo me acuso de que se nos peló, punto.

“Me encantaría jugar en el Jalisco, pero desgraciadamente máxime en esta época de lluvia aloja a dos equipos, el nuestro al de Ascenso (UdeG) y no está en condiciones de recibir un equipo más”, añadió.

Otro de los que se notó rebasado fue el vicepresidente Alberto de la Torre, quien también aseguró que la Liga femenil tenía que comenzar a pesar de todo, pues prefiere ir corrigiendo sobre el camino.