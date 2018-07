Proyectan monitorear movimientos telúricos

Estamos en una zona de baja sismicidad así que no son muy frecuentes ni tampoco son muy intensos comparados con zonas de alta sismicidad como es la zona costera occidental del país . Pedro Granados Ramírez, Protección Civil

Cd. Victoria, Tam.- Este año podrían ser instaladas 3 estaciones de monitoreo de movimientos telúricos del Servicio Sismológico Nacional en el estado de Tamaulipas, estas ayudarán a llevar un registro más preciso de los movimientos de las placas tectónicas y las causas que originan este tipo de movimientos de la corteza terrestre.

Esto lo manifestó el coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, "hemos estado en pláticas con gente del Servicio Sismológico Nacional para que se establezca en Tamaulipas algunas estaciones de medición de sismógrafos", en el municipio de Tampico se estará instalando una estación permanente, mientras que para la zona norte se instalarán 2 estaciones temporales para estudiar el fenómeno del ´fracking´.

"En la zona fronteriza me parece que es en Camargo y la zona de Burgos donde pudieran instalarse dos de carácter temporal, es algo que puede nos asignen en el transcurso de este año", cabe mencionar que en los meses recientes se han registrado 3 movimientos tectónicos, 2 en el estado de Tamaulipas y 1 en el estado de Nuevo León en los límites con el municipio de Miguel Alemán.

Fue el 12 de junio cuando los sensores operados por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México detectaron un movimiento de 3.6 grados con epicentro a 53 kilómetros al suroeste de Miguel Alemán a 20 kilómetros de profundidad; el sábado 21 de julio de 3.5 grados Richter a una profundidad de 5 kilómetros en el municipio de Bustamante, a 77 kilómetros al suroeste de esta capital; y el lunes 23 de 3.5 grados Richter a 15 kilómetros de profundidad en el municipio de San Carlos, a 117 kilómetros al norte de Ciudad Victoria.

"Para los sismos no hay ni pronóstico, no sabemos cuándo puedan suceder, estamos en una zona de baja sismicidad así que no son muy frecuentes ni tampoco son muy intensos comparados con zonas de alta sismicidad como es la zona costera occidental del país, o incluso la zona centro, donde hay muchos sismos en un solo día de distintas magnitudes".