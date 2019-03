Proyectan hacer justicia a víctimas de acoso sexual

McAllen, Tx.- Autoridades estatales aprueban de manera unánime una propuesta que reforzaría los requisitos para reportar casos de acoso sexual y violación en toda institución de enseñanza superior en Texas.

Un veinte por ciento de las estudiantes universitarias reportan sufrir algún tipo de agresión sexual por lo menos una vez en su educación superior, y la medida SB 212 ordenaría que todo empleado de universidad, pública o privada, que ve, o se entera de un incidente de acoso, ataque, violencia sexual, o violación, lo reporte al coordinador que trata estos casos en la institución. Este coordinador deberá entregar informes regulares al presidente de la universidad sobre el número de denuncias y la situación de las investigaciones.

El presidente, a su vez, entregaría un informe a la junta universitaria cada semestre sobre el número, disposición y situación de denuncias e investigaciones, sus hallazgos y acciones disciplinarias tomadas. Este informe sería considerado información pública pero no identificaría a ninguna persona.

Autoridades esperan que estos requisitos, más estrictos para obligar a hacer los informes, ayudarán a que toda sobreviviente de violencia sexual obtenga justicia.

La propuesta incluye penalidades para personas o instituciones que no cumplen estos requisitos. Si un empleado no reporta un incidente de este tipo resultará en su despido, y no reportarlo intencionalmente podría ser considerado como delito de Clase B. Si se prueba en corte que el empleado trató intencionalmente de ocultar el incidente, el delito pasa a Clase A, que se castiga hasta con un año de prisión y multa de hasta 4 mil dólares. Las universidades que no cumplan con los requisitos de la medida podrían ser multadas hasta con 2 millones de dólares por la Junta Coordinadora de Educación Superior.