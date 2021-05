Proyectan gastos por 113 mmdd

En una carta fechada el 3 de mayo a la dirección estatal, Hegar dijo que las revisiones se basan en cambios en la recaudación estimada de ingresos y estimaciones actualizadas de la Junta de Presupuesto Legislativo de la obligación estatal para el financiamiento del Programa de escuelas de fundación (FSP).

Esta estimación no tiene en cuenta los créditos realizados por la 87 Legislatura, y el saldo final proyectado no tiene en cuenta ningún ahorro de las reducciones presupuestarias de las agencias estatales, la sustitución de créditos GR-R elegibles por fondos federales de alivio o reducciones en los créditos no FSP realizados en el Proyecto de Ley 2 de la Cámara de Representantes.

Hegar aseguró que empezaron las proyecciones con mucha cautela.

“Cuando finalizamos nuestras previsiones económicas para el BRE de enero, los recuentos de casos de covid y las hospitalizaciones estaban aumentando, y el despliegue de vacunas acababa de comenzar”.

El contralor dijo también que iba paso a paso conforme avanzaba la vacunación.

“Esas condiciones justificaban cautela sobre las perspectivas económicas a corto plazo; desde entonces, los recuentos de casos y las hospitalizaciones se han desplomado, se han levantado muchas restricciones y se ha acelerado la actividad económica en el estado y en todo el país”.

Parte del aumento de los ingresos proyectados es atribuible a estimaciones revisadas al alza de la recaudación del impuesto sobre la producción de petróleo y gas natural.

En consecuencia, se espera que la oficina de la contraloría transfiera mil 260 mil millones de dólares cada uno a los fondos estatales de carretera y estabilización económica en el año fiscal 2022 y otros mil 670 millones cada uno en el año fiscal 2023; al no contar las asignaciones hechas con cargo al Fondo de estabilización económica por la 87 Legislatura,

Hegar dijo que ahora espera que su saldo sea de 12.12 mil millones al final del bienio 2022-23.

“Nuestra previsión de ingresos revisada supone un crecimiento económico continuo durante el próximo bienio, pero persiste la incertidumbre sobre el curso final de la economía y, por lo tanto, los ingresos estatales”, dijo Hegar.

“Texas sigue estando bien posicionado para recuperarse del brote de Covid-19 y volver a su norma de crecimiento económico por encima de la tasa nacional si no lo hemos hecho ya”.