Proyectan en mí sus odios, frustraciones e inseguridades: Navidad

La actriz Patricia Navidad ha seguido hablando este fin de semana de las votaciones en Estados Unidos, las cuales han dado por ganador al candidato demócrata Joe Biden frente al actual presidente Donald Trump. Sin embargo, entre los mensajes ha destacado uno en el que ha señalado que "soy el reflejo de sus almas".

Se trata de un pequeño clip en el que la intérprete de telenovelas hace un guiño y envía un beso a los cibernautas, a la vez que envié unas palabras directas a quienes la critican.

En el tuit la también cantante afirmó: "ven en mi lo que existe en ustedes, algunos proyectan sus odios, frustraciones e inseguridades", esto relacionado a las publicaciones en las que suelen criticarla por sus creencias y opiniones sobre diversos temas, tales como el Covid-19, las elecciones y algo que ella ha llamado "Nuevo Orden Mundial".

"Lo que les moleste de mí, tendrán que solucionarlo en ustedes. ¡Amen!", agregó la actriz nacida en Sinaloa en 1973.

La publicación ha levantado varias opiniones de algunos cibernautas, desde los que apoyan sus palabras hasta las de sus críticos.

Sin embargo, no ha sido la única publicación que ha hecho hacia sus detractores, quienes asegura que quieren que ella deje de opinar.

"Me encanta como se dejan venir los haters a atacar para que me asuste y deje de opinar, tranquilos, aún tenemos los mismos derechos y libertades, aunque cada día con más censura, bueno, sólo algunos como yo. Mi amor y buenos deseos para los que me odian", afirmó.

Paty Navidad insiste en triunfo de Trump

Aparte del mensaje antes mencionado, Paty Navidad, quien a lo largo de los meses ha manifestado su apoyo a Donald Trump, realizó varias publicaciones insistiendo en que Joe Biden no había ganado la presidencia de Estados Unidos y que aún había mucho por hacer.

"Joe Biden no es presidente. No porque lo digan medios de comunicación y los que odian a Trump significa que sea verdad. Es un proceso, falta conteo de votos legales, la justicia y leyes de EU lo determinarán", escribió en una de sus publicaciones.

En otros de sus tuits evocó uno de los temas que ha sido tendencia durante todo el día: la disputa entre George W. Bush y Al Gore en 2000, pues aunque este último había ganado en las votaciones fue el primero quien ocupó el cargo por dictamen de la Corte Suprema.

"A pesar que la prensa mundial ha dado por ganador al demócrata Joe Biden, lo cierto es que Estados Unidos aún no conoce el resultado oficial de la elección presidencial", afirmó la intérprete de telenovelas como "La fea más bella", "Por ella soy Eva" y "Mariana de la noche".

Paty Navidad, contra China

Otras publicaciones de la actriz mexicana han ido dirigidos hacia China y lo que ella llama la imposición de un Nuevo Orden Mundial. En esas publicaciones incluso ha señalado que el movimiento Black Lives Matter ha sido financiado por el gigante asiático.

En uno de sus tuits afirmó que el movimiento social en pro de la comunidad afroamericana es manejado por el comunismo chino, el cual incluso "financia las protestas violentas en EU".

"No es de extrañarse puesto que las jefas de BLM son aliadas de Nicolas Maduro y saben muy bien lo que hacen 'porque son marxistas entrenadas'", dijo.

Paty Navidad también ha criticado en estos días a los medios de comunicación, sosteniendo que las empresas y periodistas "se creen dioses y con derecho de elegir quien es presidente".

El locutor René Franco también increpó a la actriz, sugiriéndole que revisara las fuentes que consultaba para que pudiera tener mejor información en torno a lo que ha estado escribiendo la celebridad.

Al respecto ella agradeció que la leyera, así como que respetaba su percepción, aunque "nadie es dueño de la verdad absoluta y mi pensamiento es tan válido como el tuyo".