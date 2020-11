Proyectan aumentar precios del combustible

McAllen, TX.

Con el apoyo de líderes en la industria de transporte, trabajo, comercio y construcción, el representante Ray López presentó la HB 207.

La HB 207 o The Two Cents for Texas Act, aumentaría dos centavos sobre el impuesto actual a los combustibles para motores y lo indexaría al índice de precios al consumidor, lo que permitiría que la tasa impositiva se mantenga al ritmo de los costos crecientes de la construcción de carreteras y agregar estabilidad a largo plazo.

Esta tasa fija se estableció en 1991 y nunca se ha modificado, lo que ha provocado una disminución sustancial del poder adquisitivo debido a la inflación en los casi 30 años transcurridos desde entonces.

"El impuesto existente a los combustibles para motores ha dejado los proyectos de expansión de infraestructura en un punto muerto precario y los tejanos están cansados de verse obligados a pagar altos costos para usar las carreteras con peaje o perder horas en carreteras congestionadas", dijo el representante del Distrito 125.

Los informes de transporte indican que el sistema de infraestructura no satisface la alta demanda.

"Es hora de que Texas se una a otros estados impulsados por el petróleo en la modernización de nuestra tasa de impuestos a los combustibles para motores para proporcionar fondos para mantener la seguridad y la calidad de las carreteras, caminos y puentes en el estado. Más importante aún, es reduciría la necesidad de pedir prestado para financiar mejoras en las carreteras", agregó.

De aprobarse, la HB 207 generará más de 2.5 mil millones de dólares en los primeros cinco años y los ingresos se asignarían para financiar los costos de transporte y las escuelas de Texas.

DESGLOSE DE IMPUESTO

Hoy en día, el desglose del impuesto actual a los combustibles para motores es: 15 centavos o el 75 por ciento va al Fondo Estatal de Carreteras, mientras que cinco centavos o el 25 por ciento van al Fondo Escolar Disponible.

En un momento en el que Texas se está recuperando de un déficit de casi 5 mil millones de dólares debido a la pandemia de Covid-19, la HB 207 recaudará más de 625 millones para la educación en los primeros cinco años.

"En las sombras de la recesión económica debido al Covid-19, debemos encontrar formas rápidas y confiables de renovar nuestra economía", dijo el López.