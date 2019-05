Proyecta ley atender los traumas no compensados

Edinburg, Tx.

Un plan que ayudaría a proteger y aumentar los ingresos para un programa estatal que ayude a pagar los costos de atención de traumas no compensados para un estimado de 130 mil personas que son hospitalizadas en centros de traumatología cada año se acerca a su aprobación final en la Legislatura de Texas, según los servicios de emergencias del Condado de Hidalgo South Texas Air Med.

A menudo, la atención traumatológica no compensada surge cuando las personas no tienen seguro y no pueden pagar el costo de una lesión o enfermedad grave.

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 2048, redactado por el representante John Zerwas, fue aprobado por unanimidad por el Senado de Texas el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con el sitio de noticias del Senado, se agregaron algunas enmiendas técnicas al proyecto de ley por lo que debe volver a la Cámara de Representantes de Texas.