Provocan pérdida de empleos: PRI

Con la política del gobierno federal se están perdiendo fuentes de empleo y hay en riesgo muchas mas, denunció el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Reynosa, Carlos Vázquez Cerda.

Explicó que la cancelación del aeropuerto así como la cancelación de apoyos a guarderías y la suspensión a otros rubros de la economía forman parte de las perdidas de fuentes de trabajo en México.

Desmintió que Marzo haya sido el mejor mese en cuanto a la generación de empleos, alguien le está pasando mal los datos al presidente.

A nivel nacional fueron creados 269 mil empleos, el peor en los últimos diez años, quien le paso los "datos", lo hizo quedar mal nuevamente.

S pregunta Vázquez Cerda ?cuantos empleos se perdieron con la cancelación del aeropuerto,y actos de corrupción al no abrir las convocatorias para obras y servicios.

Detalló que de los trabajos "grandes" del gobierno federal de AMLO, el 80 por ciento de ellas no pasaron a concurso, fue a "invitación" de amigos y "compromiso" de campaña, el 80 y eso no es "transar"?, el alto grado de nepotismo en todas y cada una de las dependencias, acaso eso no es corruptela?, cuestionó Carlos Vázquez.

La incertidumbre e inseguridad esos aspectos sí que han generado notable incremento, empresarios no hayan como decir que ellos votaron por un cambio, la dichosa 4Cuarta transformación, bueno, la reversa, también es un cambio, dijo.

Obras canceladas, apoyos a guarderías y otras asociaciones como las llamadas productivas del campo, pesquero y estudiantiles y en jaque fuentes de empleo,¿para dónde nos llevará esa política?