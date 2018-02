Provocan largas filas

Valle Hermoso, Tam.- Varias de las empresas maquiladoras y diferentes comercios, fueron los principales causantes de que se formarán largas filas en el trámite de la credencial de lector durante los últimos días del recibimiento de papelería.

"No me daban permiso de salir y solo me dieron oportunidad el último día, por eso estoy en la fila desde las 6 de la mañana en espera", dijo el pasado miércoles Esteban Ramírez, empleado de una maquiladora.