Provoca tira de basura plaga de cucarachas

Río Bravo



Residentes del fraccionamiento Azteca que colindan con solares baldíos que se localizan también aledañas a la obras de impacto social que se vienen edificando muy cerca de conocida secundaria, demandaron que ya no tiren basura por que se están presentando plagas de cucarachas que han invadido las calles y se cuelan a las viviendas.

Moradores como doña María del Refugio Martínez y Sara Rodríguez expresaron que ahora que removieron escombros y basura de solares contiguos a las oficinas que se vienen edificando, una gran plaga de cucarachas invadió la calle y se esparció por las casas.

"La gente no hace caso de tira la basura en solares que se encuentran abandonados, nosotros les vamos a pagar a unas personas para que los limpien, pero quisiéramos también que el Municipio nos ayude con algún caminito, y de paso que les digan que ya no tiren basura máxime que ya se aprobaron esas leyes de que la gente no debe tirar los desechos en la calle y menos en los solares baldíos", agregó doña María del Refugio.