Provoca tampón contaminado que mujer pierda las piernas

Estados Unidos.- Lauren Wasser, de 29 años, sufrió en el 2012 Síndrome de Shock Tóxico (TSS, por sus siglas en inglés) producto del uso de un tampón contaminado y perdió una pierna, ahora perderá la otra.

La vida de la modelo prendió de un hilo luego de que sufriera un ataque cardíaco masivo hace cinco años y desarrollara una gangrena en sus piernas por la cual le amputaron una de ellas y algunos dedos de los pies de la otra. "Un tampón fue la causa de ello", dijo.

Pese a la amputación logró ejercer una gran carrera en el modelaje con su prótesis de titanio.

"Sabía (el médico) que había llegado a la sala de emergencia con un tampón. Así que lo mandó a analizar al laboratorio. Tres días después los resultados dieron que había TSS-1 (Síndrome de shock tóxico). Fui inducida al coma, y todos mis órganos fueron apagándose, mi presión sanguínea estaba inestable, sufrí un ataque cardíaco, mi fiebre estaba fuera de control", relató.

Ahora su otra pierna debe ser amputada y Wasser lo sabe: "Dentro de unos meses, inevitablemente, me amputarán la otra pierna. No hay nada que pueda hacer al respecto. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarme de que no le pase a otras".