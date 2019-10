Provoca revuelo

No ha pasado ni una semana y Natti Natasha y Romeo Santos ya superaron los 18 millones de vistas de su nuevo sencillo "La Mejor Versión de Mí" en formato remix.

La cantante dominicana unió su talento al Rey de la Bachata para eclipsar la industria musical con esta nueva versión que lanzaron el 3 de octubre en redes sociales.

"A lo largo de mi carrera, he admirado el trabajo y la versatilidad de Romeo. Siempre quise tener la oportunidad de trabajar con él y esta colaboración surgió de manera muy orgánica. Cuando lanzamos la versión original, él inmediatamente la apoyó en las redes sociales y pronto expresó su interés en hacer una versión en bachata.

"Para mí, como dominicana, es un honor haber trabajado junto a Romeo para crear una versión única de la canción para que nuestros fanáticos la puedan adoptar alrededor del mundo", indicó Natti.

BUENA COMBINACIÓN

La combinación entre los cantantes encantó al público con la balada acústica escrita por el cantautor mexicano Joss Favela.

Con más de 20 millones de fieles seguidores, Natti fue nominada como Artista Femenina Favorita para los Latin AMAs, a celebrarse el 17 de octubre en Los Ángeles.

Natti ha retumbado en las colaboraciones "No lo Trates", con Daddy Yankee y Pitbull, y en "Instagram", junto a Daddy Yankee, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike and Afro Bros.

Además, está "Runaway", que hizo con Sebastián Yatra, Daddy Yankee y los Jonas Brothers, cuyo video ya sobrepasó 208 millones de vistas en YouTube.