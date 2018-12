Provoca que su marido la arrolle

Creo que esto que pasó fue por celos, me andaba buscando, pues no es la primera ocasión que hace lo mismo, de plano en esta ocasión no la pude evadir, ya son varias veces que hace lo mismo, y no intente huir pues hasta la acompañé al hospital de donde finalmente los agentes me llevaron a Tránsito, el carro se lo llevó la amiga de ella . Luis Angel Tobías Bibriesca, atropelló a su esposa

Río Bravo, Tam.- Una celosa mujer de la Condesa resultó con algunas lesiones y escoriaciones luego de que se le aventara encima al auto que conducía su esposo, tras andarlo buscando en la ciudad, y en esta ocasión después de varios intentos lo logró.

El singular caso se suscitó el día de ayer por la avenida Francisco I. Madero a la altura de un Súper Siete, cuando de acuerdo a lo dicho por el conductor y marido de la mujer lesionada de nombre Luis Angel Tobías Bibriesca de 29 años de edad con domicilio en el asentamiento la Condesa, el tripulaba un vehículo de la línea Sunfire blanco.

Resulta a decir del declarante que al igual que le había ocurrido en otras ocasiones con su mujer de nombre Yesenia Paula Ovalle Soto, recientemente en la colonia la Paz donde ya lo había intentado, ahora circulando en sentido contrario en otra unidad acompañada por una amiga, se le atravesó, y prácticamente se la llevó de encuentro.

"Creo que esto que pasó fue por celos, me andaba buscando, pues no es la primera ocasión que hace lo mismo, de plano en esta ocasión no la pude evadir, ya son varias veces que hace lo mismo, y no intente huir pues hasta la acompañé al hospital de donde finalmente los agentes me llevaron a Tránsito, el carro se lo llevó la amiga de ella".

Y entre tanto se resuelve este drama marital, Luis Angel Tobías Bibriesca quedó en calidad detenido en el departamento de tránsito, desde donde agregó que de plano ya eran muchas veces que hacia lo mismo.

En el caso de Yesenia Paula Ovalle Soto de 31 años de edad tras recibir la atención médica en el Hospital General, presenta una contusión y herida en el en arco superciliar izquierdo, por lo que quedó en observación.

