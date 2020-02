Provoca polémica

Tras las acusaciones por abuso sexual a menores, no hay nada que Memo Aponte pueda hacer para que los internautas lo dejen de ver como un ser perturbador.

Y es que, pese a todo, el actor de doblaje está convencido en demostrar que su noviazgo con Mónica Rosales es perfecto, como sacado de un cuento de Disney, pero en Internet tienen sus dudas.

Ayer por la tarde, el actor compartió un video en su cuenta de Twitter en el que le dedica tiernas palabras a su pareja, sin embargo, los usuarios han puesto en duda la veracidad del video e incluso lo han comparado con una escena del programa La Rosa de Guadalupe.

Estoy feliz de que hoy encontré a mi Rapunzel. Hoy está aquí conmigo. Le estoy agarrando la mano. Durante mucho tiempo. No tenías cara, no tenías ojos. No tenías esa personalidad que me encanta y hoy te puedo tener frente de mí".

SE HACE VIRAL

En poco tiempo, el video se hizo viral y acumuló cientos de comentarios que criticaban el extraño comportamiento de Aponte.

Como te contamos en esta nota,su novia lo ha defendido a capa y espada, pero lo verdaderamente preocupante es que las empresas y marcas con las que Aponte colabora no se han pronunciado al respecto.

Desde 2019 el cantante ha sido acusado por sus conductas inapropiadas, sin embargo, no se le ha dado seguimiento al caso.