Provoca pérdidas por robo hormiga

Cd. Victoria, Tam.- La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (Antad) llevó a cabo en 2017 un estudio sobre el impacto del llamado robo ´hormiga´ a este tipo de comercios, estimándose en alrededor de los 140 millones de pesos las afectaciones a nivel nacional, indicó el regidor José Alejandro Montoya Lozano.

Sin embargo precisó que no se cuenta con una estadística sobre el impacto que representaría este ilícito en la localidad, "hay comerciantes que manejan un cierto porcentaje de sus ventas para mitigar estas sumas, es muy variable porque depende de los mecanismos de seguridad que cada uno de los negocios tenga, pero sí llegan a ser robos importantes".

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Cabildo local agregó que: "hay quienes aseguran con el uno o dos por ciento del valor final del producto y lo destinan para mitigar esas fugas", es decir, este ilícito encarece en esta medida el valor para el consumidor final.

"No todos los comercios lo tienen muy claro, no lo tienen bien identificado, y no todos nos pasan estas cifras, pero hay un estimado que ha hecho el Antad que a nivel nacional se tiene el dato de que llegan a ser más de cien millones de pesos de fuga por ese tipo de robo", las modalidades más comunes son las farderas o ´distractores´ quienes operan en complicidad de un tercero el cual distrae al encargado del negocio para sustraer los productos.

Los productos más robados son el alcohol, cigarros, medicamentos y equipo electrónico en comercios de todos los tamaños, para lo cual algunos han optado por implementar medidas como cámaras de vídeo-vigilancia, chips, o personal de seguridad en los accesos a los establecimientos, "son mecanismos que cada uno de los empresarios va tratando de aplicar para que sea menos el robo".